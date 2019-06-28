В итальянском городе Генуя снесли остатки моста Моранди, в результате обрушения которого 14 августа 2018 году погибли 43 человека. Ролик в Сети опубликовали местные жители, которые были эвакуированы из зоны проведения специальной операции, передает Day.Az со ссылкой на ren.tv.

Отмечается, что инженеры установили взрывчатку на оставшихся опорах моста, а также на дорожном полотне. Вокруг сооружения разместили баки с водой и систему, которая должна предотвратить распространения пыли в окрестностях после взрыва.

На кадрах видно, что мост падает всего за несколько секунд. Местная жительница, опубликовавшая видеозапись, буквально впадает в истерику.

Камеры наблюдения в Генуе запечатлели момент обрушения автомобильного моста

Люди смогут вернуться в свои дома и офисы в течение дня, когда власти удостоверяться в том, что горожанам ничего не угрожает.

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