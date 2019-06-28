Неадекватный петербуржец с мачете попытался "отвоевать" парковку - ВИДЕО
В Сети появилось видео, на котором запечатлен конфликт жителя Санкт-Петербурга с сотрудниками охраны на одной из парковок города. Автор ролика утверждает, что мужчина, вооружившись мачете, решил пригрозить секьюрити из-за того, что ему не досталось парковочного места, передает Day.Az со ссылкой на ren.tv.
Он повредил стекло машины и руку одного из охранников, после чего бросился бежать.
Однако чоповцы догнали его и попытались задержать. Помощь им оказал случайный прохожий.
По сведениям РЕН ТВ, пострадавшего охранника направили в больницу. Напавший был задержан. Против него возбуждено уголовное дело.
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