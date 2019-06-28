Улицы Чунцина (Китай) из-за наводнения стали представлять собой пугающее зрелище, но это не остановило нескольких пешеходов.

Люди, которым потребовалось попасть на другую сторону дороги, решили, что справятся с бурным потоком, но не рассчитали свои силы. В итоге несчастные упали, и вода понесла их вниз по улице - всё выглядело так, как будто незнакомцы внезапно оказались на жуткой водной горке, передает Day.Az со ссылкой на 120.su.

К счастью, свидетели этого несчастья не дремали и принялись ловить плывущих людей, хватая их за руки. Сообщается, что бедолаги были спасены без каких-либо травм, хотя, конечно, сильно перепугались и промокли до нитки.

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