В столице Турции Анкаре в 13:55 по местному времени произошло землетрясение силой 3,5 балла. Как передает Day.Az, об этом сообщает в пятницу Trend со ссылкой на турецкие СМИ.

"Очаг землетрясения был расположен на глубине пяти километров. Подземные толчки ощущались и в соседних городах", - пишут СМИ.

Пострадавших нет, однако землетрясение вызвало панику среди местного населения.

Напомним, что Турция расположена в сейсмоактивной зоне и землетрясения происходят здесь достаточно часто, нередко с человеческими жертвами. Наиболее мощные колебания земной коры в этой стране были отмечены в 1999 году в районе Мраморного моря. Магнитуда подземных толчков тогда составила 7,4. В результате землетрясения погибло около18 тысяч человек.

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