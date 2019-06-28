Температурный рекорд побит во Франции в пятницу: столбик термометра в городе Карпантра (департамент Воклюз) на юго-востоке страны поднялся до 44,3 градусов по Цельсию. Как передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает телеканал BFMTV.

Предыдущий температурный рекорд был установлен на материковой части Франции 12 августа 2003 года, тогда температура составила 44,1 градуса в коммунах Сен-Кристоль и Конкерак (департамент Воклюз).

Накануне МВД Франции сообщило, что в четырех французских департаментах установлен красный (самый высокий) уровень метеоопасности из-за жары. Еще в 76 департаментах объявлен оранжевый уровень опасности.

Французские власти призывают граждан быть особенно бдительными к своему здоровью и здоровью своих близких в аномально жаркую погоду.

Премьер-министр Франции Эдуар Филипп ранее в пятницу сообщил, четыре тысячи школ закрыты во Франции из-за жары. Министр образования Жан-Мишель Бланкер в начале недели объявил о переносе экзаменов в колледжах на начало следующей недели, когда температура должна снизиться.

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