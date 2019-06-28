В американском городе Уэст-Палм-Бич прогуливающийся возле бассейна маленький мальчик обошел защитное ограждение и решил достать из воды игрушку. К несчастью, он тут же свалился в бассейн и начал тонуть. Отдыхавший неподалеку отец заметил это и незамедлительно прыгнул в искусственный водоём, чтобы спасти мальчика, передает Day.Az со ссылкой на fishki.net.

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