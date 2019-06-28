https://news.day.az/world/1133295.html Отец совершил отчаянный прыжок через ограждение в бассейн, чтобы спасти сына - ВИДЕО
Теперь вы можете отслеживать наши видеоролики также на странице DayTube в Facebook.
Отец совершил отчаянный прыжок через ограждение в бассейн, чтобы спасти сына - ВИДЕО
В американском городе Уэст-Палм-Бич прогуливающийся возле бассейна маленький мальчик обошел защитное ограждение и решил достать из воды игрушку. К несчастью, он тут же свалился в бассейн и начал тонуть. Отдыхавший неподалеку отец заметил это и незамедлительно прыгнул в искусственный водоём, чтобы спасти мальчика, передает Day.Az со ссылкой на fishki.net.
Теперь вы можете отслеживать наши видеоролики также на странице DayTube в Facebook.
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре