В Москве образовалась серьезная пробка у аэропорта Шереметьево. Как сообщает паблик "Московские новости", из-за сильного дождя на подъезде к аэропорту образовалась огромная лужа. Из-за этого на дороге, ведущей к воздушной гавани, скопилось много автомобилей, передает Day.Az со ссылкой на tvzvezda.ru.

"У терминала В в Шереметьево машины плывут, огромная пробка", - сообщает паблик.

Очевидцы выложили в соцсеть видео, на котором в шутку назвали лужу "озером имени Пушкина".

Согласно сервису "Яндекс.Пробки", наиболее сильные затруднения движения зафиксированы у терминала В, откуда вылетают внутренние рейсы. Кроме того, машины стоят на Шереметьевском шоссе от поселка Исаково до поворота на Новое шоссе.

С утра сегодняшнего дня МЧС экстренно предупредило москвичей, что на столицу в ближайшие часы надвигается сильный дождь, ветер и, возможно, град. Синоптики пообещали, что с 27 по 29 июня в столице выпадет более половины месячной нормы осадков.

Теперь вы можете отслеживать наши видеоролики также на странице DayTube в Facebook.

15 000-dək krediti 15 dəqiqəyə əldə et!