Дорогу к аэропорту Шереметьево затопило - ВИДЕО
В Москве образовалась серьезная пробка у аэропорта Шереметьево. Как сообщает паблик "Московские новости", из-за сильного дождя на подъезде к аэропорту образовалась огромная лужа. Из-за этого на дороге, ведущей к воздушной гавани, скопилось много автомобилей, передает Day.Az со ссылкой на tvzvezda.ru.
"У терминала В в Шереметьево машины плывут, огромная пробка", - сообщает паблик.
Очевидцы выложили в соцсеть видео, на котором в шутку назвали лужу "озером имени Пушкина".
Согласно сервису "Яндекс.Пробки", наиболее сильные затруднения движения зафиксированы у терминала В, откуда вылетают внутренние рейсы. Кроме того, машины стоят на Шереметьевском шоссе от поселка Исаково до поворота на Новое шоссе.
С утра сегодняшнего дня МЧС экстренно предупредило москвичей, что на столицу в ближайшие часы надвигается сильный дождь, ветер и, возможно, град. Синоптики пообещали, что с 27 по 29 июня в столице выпадет более половины месячной нормы осадков.
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