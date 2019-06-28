Турция перебрасывает спецназ и военную технику на границу с Сирией. Как передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает агентство Anadolu.

Ранее сообщалось, что Турция нанесла удар по позициям в Сирии, с которых велся обстрел наблюдательного пункта в Идлибе, в результате которого погиб один военнослужащий и трое пострадали. В турецком министерстве обороны заявили, что обстрел проводился с подконтрольной сирийским властям территории и был преднамеренным.

По данным агентства, колонна бронетехники и отряды спецназа прибыли в районы Рейханлы и Кырыкхан приграничной провинции Хатай.

В четверг вечером агентство Рейтер со ссылкой на министерство обороны Турции сообщило, что российский атташе был вызван в генеральный штаб вооруженных сил Турции в связи с нападением на турецкий наблюдательный пункт в сирийском Идлибе. Посольство России в Анкаре не комментирует эту информацию.

Россия и Турция, наряду с Ираном, являются гарантами перемирия в САР, где с 2011 года продолжается вооруженный конфликт.

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