Тегеран продолжит сокращать свои обязательства по Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД) по ядерной сделке, несмотря на результаты заседания совместной комиссии в Вене. Об этом заявил в пятницу заместитель министра иностранных дел Ирана Аббас Арагчи, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Решение о сокращении наших обязательств было принято Ираном и будет продолжено. Я сообщу в Тегеран о результатах сегодняшней встречи, которые далеки от наших ожиданий, - сказал Арагчи журналистам. - Я знаю, что мы уже приняли решение, мы продолжим [выполнять] это решение по сокращению обязательств".

Арагчи подчеркнул, что результаты встречи вряд ли можно считать достаточными для того, чтобы Иран поменял свое решение.

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