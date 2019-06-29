Турция перебрасывает спецназ и военную технику на границу с Сирией, сообщает Trend со ссылкой на турецкие СМИ.

В районы Рейханлы и Кырыкхан приграничной провинции Хатай прибыла колонна бронетехники и отряды спецназа.

Сотрудники спецназа из различных воинских частей Турции пополнят ряды военнослужащих, дислоцированных на турецко-сирийской границе.

15 000-dək krediti 15 dəqiqəyə əldə et!