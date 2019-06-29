https://news.day.az/world/1133406.html Турция перебрасывает военную технику на границу с Сирией
Турция перебрасывает военную технику на границу с Сирией
Турция перебрасывает спецназ и военную технику на границу с Сирией, сообщает Trend со ссылкой на турецкие СМИ.
В районы Рейханлы и Кырыкхан приграничной провинции Хатай прибыла колонна бронетехники и отряды спецназа.
Сотрудники спецназа из различных воинских частей Турции пополнят ряды военнослужащих, дислоцированных на турецко-сирийской границе.
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