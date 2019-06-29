Самолет в Индии сбросил бомбы на город из-за птицы - ВИДЕО
Необычный инцидент произошел в Индии. Там самолет ВВС страны столкнулся с птицей, после чего сбросил топливные баки и учебные бомбы прямо на город.
Последствия этого инцидента запечатлели на видео. Его опубликовало издание Hindustan Times, передает Day.Az со ссылкой на ren.tv.
Учебный истребитель-бомбардировщик Jaguar совершил плановый вылет с базы около города Амбала в штате Харьяна. Не успел самолет толком набрать высоту, как в один из двигателей попала птица.
Пилоту пришлось срочно избавиться от груза, в роли которого выступили боезапас и топливные баки, чтобы стабилизировать самолет.
После этого самолет благополучно вернулся на базу. В ВВС отметили, что ничего необычного, собственно, не произошло, а пилот действовал по инструкции.
Никаких жертв и разрушений сброс бомб за собой не повлек.
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