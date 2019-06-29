https://news.day.az/world/1133447.html В Узбекистане аттракцион сломался пополам во время катания, есть погибшая - ВИДЕО
В Узбекистане аттракцион сломался пополам во время катания, есть погибшая - ВИДЕО
В узбекском городе Джизаке аттракцион сломался во время работы в парке "Истиклол". В этот момент на нем находились люди.
На кадрах видно, как аттракцион переломился пополам и рухнул на землю. После этого послышались крики, передает Day.Az со ссылкой на ren.tv.
Согласно данным местных СМИ, в результате ЧП погибла 19-летняя девушка.
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