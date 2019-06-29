Президент США Дональд Трамп выразил президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану обеспокоенность покупкой зенитно-ракетных комплексов С-400 и призвал укреплять НАТО. Как передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщил Белый дом по итогам переговоров двух лидеров на полях саммита G20.

"Президент выразил обеспокоенность потенциальным приобретением Турцией российских ЗРК С-400 и призвал Турцию работать с США по оборонному сотрудничеству таким образом, чтобы укреплять альянс НАТО", - говорится в сообщении.

Также лидеры обсудили двустороннюю торговлю и "достижение общих целей в Сирии".

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