Президент США Дональд Трамп на встрече с председателем КНР Си Цзиньпином в субботу выразил надежду, что Китай будет наращивать импорт из США. Как передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости, об этом говорится в распространенном Центральным телевидением КНР заявлении по итогам переговоров.

"США надеются путем консультаций надлежащим образом урегулировать проблему торгового баланса двух стран", - заявил Трамп на встрече на полях саммита G20 в Осаке.

Он подчеркнул, что "США не будут вводить новые пошлины на экспортную продукцию из Китая, надеемся, что КНР будет наращивать импорт из США".

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