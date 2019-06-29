Саммит лидеров стран Группы двадцати завершился в субботу в Осаке, передает корреспондент Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Мы смогли прийти к единству мнений о необходимости продвижения справедливой, свободной торговли без дискриминации", - подчеркнул Абэ в заключительном слове.

Согласно сообщению, опубликованному на сайте Кремля, лидеры стран Группы двадцати в ходе итогового заседания "обменялись мнениями о текущей экономической ситуации в мире, обсудили вопросы глобальной экономики, торговли и инвестиций, возможности для стимулирования мирового экономического развития".

Главы государств G20 также обменялись мнениями по вопросам инновационной деятельности и безопасности в сфере информационных технологий. "Состоялась дискуссия об актуальных направлениях инновационной деятельности, последних тенденциях в развитии цифровой экономики и искусственного интеллекта, трансграничном перемещении данных, обеспечении безопасности в сфере информационно-коммуникационных технологий", - сказано в тексте сообщения.

Нынешний саммит "двадцатки" стал уже 14-м в истории и первым, который организуют в Японии. Сам форум проходил на искусственном острове Сакисима в Осакском заливе. Осака с населением почти 2,7 млн человек - третий по количеству жителей город Японии после Токио и Иокогамы. Это один из важнейших деловых и культурных центров страны, неформальная столица юго-западной части главного японского острова Хонсю.

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