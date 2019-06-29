Как минимум 16 человек погибли и ещё четверо пострадали в результате падения 23-метровой стены на бараки, в которых жили рабочие. Об этом сообщает News24 India, передает Day.Az со ссылкой на life.ru.

По информации журналистов, грунт под 23-метровой ограждающей стеной вокруг жилого дома размыло непрекращающимися муссонными дождями. Из-за этого конструкция потеряла устойчивость и обрушилась на стоящие у её основания жестяные бараки, в которых жили рабочие,

Отмечается, что спасательная операция по-прежнему продолжается, поскольку под завалами ещё могут находиться люди.

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