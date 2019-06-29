Президент США Дональд Трамп заявил, что не против зайти на территорию КНДР из демилитаризованной зоны, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

Журналисты спросили Трампа на пресс-конференции, может ли он перейти на северокорейскую территорию из зоны, которую он, по его словам, намерен посетить в воскресенье.

"Конечно, я бы мог так сделать, у меня с этим нет никаких проблем", - сказал Трамп.

Ранее в субботу Трамп написал, что готов встретиться с Ким Чен Ыном на границе с Южной Кореей, заявив, что "если председатель КНДР Ким (Чен Ын) сочтет нужным", он встретится с ним на границе - в демилитаризованной зоне - "чтобы пожать ему руку и поздороваться". Позже журналисты уточнили у американского президента, было ли это предложение согласовано с северокорейской стороной. На это Трамп сказал, что его запись была "пробным шаром", так как он даже не знает, находится ли Ким Чен Ын в Северной Корее, но если лидер КНДР "там, то мы увидимся на пару минут.

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