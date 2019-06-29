Дональд Трамп допустил, что перейдет на территорию КНДР из демилитаризованной зоны
Президент США Дональд Трамп заявил, что не против зайти на территорию КНДР из демилитаризованной зоны, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.
Журналисты спросили Трампа на пресс-конференции, может ли он перейти на северокорейскую территорию из зоны, которую он, по его словам, намерен посетить в воскресенье.
"Конечно, я бы мог так сделать, у меня с этим нет никаких проблем", - сказал Трамп.
Ранее в субботу Трамп написал, что готов встретиться с Ким Чен Ыном на границе с Южной Кореей, заявив, что "если председатель КНДР Ким (Чен Ын) сочтет нужным", он встретится с ним на границе - в демилитаризованной зоне - "чтобы пожать ему руку и поздороваться". Позже журналисты уточнили у американского президента, было ли это предложение согласовано с северокорейской стороной. На это Трамп сказал, что его запись была "пробным шаром", так как он даже не знает, находится ли Ким Чен Ын в Северной Корее, но если лидер КНДР "там, то мы увидимся на пару минут.
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