Как Аргентина пробилась в полуфинал Копа Америка - ВИДЕО
Предлагаем вашему вниманию обзор четвертьфинального поединка Копа Америка между Венесуэлой и Аргентиной, передает Day.Az со ссылкой на football.ua.
Сборная Аргентины одержала уверенную победу над Венесуэлой со счетом 2:0 и вышла в полуфинал Кубка Америки, где сыграет с Бразилией.
Венесуэла - Аргентина 0:2
Голы: Мартинес, 10, Ло Чельсо, 74.
Венесуэла: Фарильес - Росалес (Сейхас, 83), Маго (Сотельдо, 56), Чансельор, Эрнандес - Морено, Мачис (Мартинес, 71), Эррера, Ринкон, Мурильо - Рондон.
Аргентина: Армани - Фойт, Песселья, Отаменди, Тальяфико - де Поль, Паредес, Акуна (Ло Чельсо, 68) - Месси, Агуэро (Дибала, 85), Мартинес (Ди Мария, 64).
Предупреждения: Ринкон, Эррера, Рондон, Сотельдо - Акуна, Мартинес.
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