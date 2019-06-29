Турция по-прежнему ожидает поставок из США самолетов F-35. Как передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган.

"Мы по-прежнему ожидаем поставку этих самолетов, наш план по оплате выполняется", - сказал турецкий лидер на пресс-конференции по итогам саммита G20.

Ранее США заявляли, что Турция не получит американские военные самолеты F-35, если будет покупать российские ЗРК С-400. США также грозят санкциями и заявляют, что С-400 несовместимы со стандартами НАТО. Турция неоднократно заявляла, что намерена приобрести С-400, несмотря на угрозы США. Первые комплексы должны поступить Анкаре уже в июле

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