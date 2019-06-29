Жуткий инцидент произошел на этой неделе в канадской провинции Квебек. На большой скорости автомобиль подпрыгнул на рампе паромной переправы порта Тадуссак, как на трамплине, и разбился вдребезги о паром. Водитель погиб.

На видео заметно, как дом на колесах приближается к рампе, не сбавляя скорость. Пассажиры, гуляющие по палубе парома, пытаются укрыться как могут, когда замечают летящий автомобиль, передает Day.Az со ссылкой на msn.com.

Очевидно, в таком прыжке водитель RV уже ничего не мог сделать. Машина разлетелась на части, ударившись о заднюю палубу и задев припаркованный на борту Ford F-150.

Канадская полиция сообщила каналу CBC News, что скорее всего у машины была проблема с тормозами - только это в полной мере объяснило бы загадочное происшествие. Но его настоящая причина все еще неясна.

Также сообщается, что Эрик Белек - погибший водитель - по пути к злосчастному причалу сигналил пешеходам, чтобы они держались подальше от неуправляемого авто, а также врезался в металлический забор по дороге, пытаясь затормозить. К сожалению, это не помогло.

Как передает портал Carscoops, в автобусе также ехала пассажирка, которой удалось выжить. Женщина находится в больнице в критическом состоянии.

По словам мэра города, ситуация могла бы быть куда хуже, если бы паром был сильнее загружен или отчалил на пару секунд позже. "У аварии были бы совсем другие последствия", - прокомментировал он.

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