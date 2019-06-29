Канцлер Германии Ангела Меркель прокомментировала недавние приступы дрожи, случившиеся во время официальных мероприятий. Об этом она рассказала на полях саммита G20 в японской Осаке, передает Bild.

По словам Меркель, в настоящий момент нет повода для беспокойства. "Уверена, как это произошло, так и пройдет", - сказала она в кулуарах саммита, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Ранее, 27 июня, Ангелу Меркель проняла сильная дрожь во время встречи с президентом Германии Франком-Вальтером Штайнмайером. Ей поднесли стакан воды, но она отказалась и продолжила дрожать.

Аналогичный случай произошел 18 июня. Канцлеру Германии стало плохо во время встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским в Берлине. Лидеры двух стран стояли на красной дорожке в ожидании гимнов. В какой-то момент канцлера начало необъяснимо трясти. Она попыталась унять дрожь, активно меняя положение рук. Позже Меркель объяснила свое состояние обезвоживанием.

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