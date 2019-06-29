https://news.day.az/world/1133616.html В американском аэропорту приостановили рейсы - ПРИЧИНА
В американском аэропорту приостановили рейсы - ПРИЧИНА
Рейсы в международном аэропорту Ньюарка, расположенном американском штате Нью-Джерси, в субботу были приостановлены в связи с чрезвычайной ситуацией, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.
"Сейчас прилеты и вылеты из аэропорта Ньюарка не производятся в связи с чрезвычайной ситуацией в аэропорту.
Пожалуйста, свяжитесь с вашим авиаперевозчиком перед тем, как приезжать в аэропорт", - говорится в сообщении, опубликованном в Twitter аэропорта.
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре