Жительница Великобритании искупалась в бассейне в городе Ориуэла на испанском курорте Коста Бланка и умерла. Об этом сообщает Mirror, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Происшествие случилось в пятницу, 28 июня. Во время плавания у 36-летней женщины, имя которой не раскрывается, начались судороги. Медики боролись за жизнь британки в течение 45 минут посредством сердечно-легочной реанимации, но им не удалось ее спасти.

Результаты вскрытия пока неизвестны, однако, по информации издания, смерть могла наступить от приступа эпилепсии. В настоящий момент обстоятельства выясняются.

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