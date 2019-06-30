У нового аэропорта будет четыре взлетно-посадочные полосы, в год он сможет принимать до 620 тысяч рейсов. Его проект предусматривает, что пропускная способность к 2025 году сможет составить 72 миллиона человек. Также к 2025 году новый аэропорт должен обрабатывать до двух миллионов тонн грузов в год.

"Дасин" позиционируется как крупнейший международный аэропорт-хаб и "самый сложный инженерный проект терминала аэропорта в мире". По словам Ли Цзяньхуа, при проектировании аэропорта все было досконально просчитано "для максимальной эффективности и удобства пассажиров".

"К примеру, первые два этажа предназначены для прилета и выдачи багажа, первый - для внутренних рейсов, второй - для международных. Соответственно, четвертый этаж предназначен для международных вылетов, а третий - для внутренних", - пояснил собеседник агентства.

Крыша аэропорта уже признана самой большой в мире стальной крышей терминала аэропорта, которая по площади равна 25 стандартным футбольным полям. В разработке ее дизайна участвовала всемирно известная архитектор и дизайнер Заха Хадид. Аэропорт уже установил и другой рекорд - это крупнейшее в мире отдельное здание без структурных швов.