https://news.day.az/world/1133650.html В Пекине построили крупнейший в мире аэропорт
В Пекине построили крупнейший в мире аэропорт
В Пекине завершилось строительство крупнейшего в мире международного аэропорта "Дасин", сообщили власти города, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.
Как ранее рассказал РИА Новости руководитель проекта строительства аэропорта Ли Цзяньхуа, "Дасин" - не только аэропорт, но и крупнейший в Китае транспортный хаб, в строительство которого вложено порядка в 400 миллиардов юаней (около 60 миллиардов долларов).
Запуск в эксплуатацию аэропорта с единственным терминалом в виде "золотого феникса" площадью в миллион квадратных метров запланирован на 30 сентября - в канун 70-летия образования КНР, проект находится под личным вниманием председателя Си Цзиньпина.
У нового аэропорта будет четыре взлетно-посадочные полосы, в год он сможет принимать до 620 тысяч рейсов. Его проект предусматривает, что пропускная способность к 2025 году сможет составить 72 миллиона человек. Также к 2025 году новый аэропорт должен обрабатывать до двух миллионов тонн грузов в год.
"Дасин" позиционируется как крупнейший международный аэропорт-хаб и "самый сложный инженерный проект терминала аэропорта в мире". По словам Ли Цзяньхуа, при проектировании аэропорта все было досконально просчитано "для максимальной эффективности и удобства пассажиров".
"К примеру, первые два этажа предназначены для прилета и выдачи багажа, первый - для внутренних рейсов, второй - для международных. Соответственно, четвертый этаж предназначен для международных вылетов, а третий - для внутренних", - пояснил собеседник агентства.
Крыша аэропорта уже признана самой большой в мире стальной крышей терминала аэропорта, которая по площади равна 25 стандартным футбольным полям. В разработке ее дизайна участвовала всемирно известная архитектор и дизайнер Заха Хадид. Аэропорт уже установил и другой рекорд - это крупнейшее в мире отдельное здание без структурных швов.
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре