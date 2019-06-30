Демилитаризованную зону КНДР закрыли для туристов
Демилитаризованная зона (ДМЗ) со стороны КНДР закрыта для туристов за несколько часов до того, как этот район должен посетить президент США Дональд Трамп. Об этом сообщило в воскресенье агентство AFP, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.
Ранее глава Белого дома, находящийся с официальным визитом в Республике Корея, заявил, что, как он полагает, представители КНДР хотят встретиться с ним во время посещения им ДМЗ с южнокорейской стороны. Как ожидается, он прибудет туда вместе с президентом Республики Корея Мун Чжэ Ином.
Как отмечает агентство со ссылкой на туристическую компанию Koryo Tours, организующую туры в КНДР для западных туристов, ДМЗ закрыли в воскресенье с северокорейской стороны. Как пишет агентство, это произошло на фоне ожиданий того, что буферную зону на границе двух Корей может посетить лидер КНДР Ким Чен Ын для встречи с Трампом.
Ранее Трамп на своей странице в Twitter написал, что во время посещения демилитаризованной зоны хотел бы встретиться с Ким Чен Ыном. Агентство ЦТАК после этого опубликовало заявление первого заместителя министра иностранных дел КНДР Цой Сон Хи, которая сообщила о том, что Пхеньян положительно относится к предложению президента США. Однако в распространенном Белым домом графике Трампа встреча с лидером КНДР не значится.
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