Внешний вид герцогини Сассекской восхитил пользователей соцсетей. Фотография Меган Маркл и ее супруга принца Гарри была опубликована в их официальном Instagram-аккаунте, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Герцог и герцогиня Сассекские посетили бейсбольный матч между командами New York Yankees и Boston Red Sox в субботу, 29 июня. Фанаты королевской пары восхитились тому, что Маркл вернулась в идеальную форму спустя два месяца после родов.

"Объясните мне, как [37-летняя] мама Арчи выглядит так, будто ей 22?" - удивилась пользовательница fr3dakody. "Меган выглядит изумительно красиво и излучает радость. Я не могу себе представить, чтобы можно было так классно выглядеть и выходить в свет меньше чем через два месяца после родов", - поддержала ее mrzfaithday. Другие комментаторы отметили, что Маркл не выглядит истощенной, а ее фигура очень естественна.

В мае сообщалось, что поклонников удивил послеродовой внешний вид герцогини Сассекской на видео с мужем и новорожденным ребенком в Виндзорском замке. Маркл вышла к журналистам в белом платье британского дизайнера Грейс Уолес Боннер с поясом, подчеркивающим ее талию. Фанатов поразила смелость герцогини, которая появилась в таком наряде сразу после родов, несмотря на объемный живот.

6 мая у принца Гарри и его супруги Меган Маркл родился первенец. Ребенка назвали Арчи Харрисоном Маунтбаттен-Виндзором. Он занял седьмое место в очереди на британский престол после деда - принца Чарльза, дяди - принца Уильяма, его детей - принца Джорджа, принцессы Шарлотты и принца Луи, и отца - принца Гарри.

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