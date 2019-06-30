Эсминец ВМС США "Карни" вошел в акваторию Черного моря. Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости, свидетельствуют данные сервиса по отслеживанию движения судов MarineTraffic.

Корабль будет участвовать в военно-морских учениях Sea Breeze 2019, сообщается на сайте Шестого флота Соединенных Штатов.

Учения Sea Breeze стартуют первого июля. В них примут участие 19 стран, будут задействованы 32 корабля и 24 самолета.

С начала года это пятый "визит" американского военного корабля в регион. Последний состоялся в апреле, когда в акваторию Черного моря для участия в маневрах с военно-морскими силами Болгарии и Грузии вошел эсминец Ross.

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