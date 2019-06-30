Лидеры США и КНДР Дональд Трамп и Ким Чен Ын встретились в воскресенье и впервые в истории пожали друг другу руки через военно-демаркационную линию, разделяющую надвое Корейский полуостров, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

Встреча произошла в пункте переговоров Пханмунджом в демилитаризованной зоне между Севером и Югом. Вместе с Трампом в Пханмунджом прибыл президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин.

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