https://news.day.az/world/1133686.html Дональд Трамп встретился с Ким Чен Ыном
Дональд Трамп встретился с Ким Чен Ыном
Лидеры США и КНДР Дональд Трамп и Ким Чен Ын встретились в воскресенье и впервые в истории пожали друг другу руки через военно-демаркационную линию, разделяющую надвое Корейский полуостров, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.
Встреча произошла в пункте переговоров Пханмунджом в демилитаризованной зоне между Севером и Югом. Вместе с Трампом в Пханмунджом прибыл президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин.
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