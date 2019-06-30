https://news.day.az/world/1133692.html Ким Чен Ын оценил приезд Трампа на территорию КНДР
Ким Чен Ын оценил приезд Трампа на территорию КНДР
Северокорейский лидер Ким Чен Ын дал оценку появлению американского лидера Дональда Трампа на территории КНДР. Об этом сообщает CNN, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
По его словам, приезд президента США в Северную Корею улучшит связи между двумя государствами.
Он также отметил, что прибытие Трампа показывает его стремление изменить будущее к лучшему.
"Это выражает его желание работать над лучшим будущим", - подчеркнул Ким Чен Ын.
Лидер Северной Кореи также добавил, что у них с Трампом прекрасные отношения, и он хотел бы встретиться с ним снова.
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре