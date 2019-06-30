Северокорейский лидер Ким Чен Ын дал оценку появлению американского лидера Дональда Трампа на территории КНДР. Об этом сообщает CNN, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

По его словам, приезд президента США в Северную Корею улучшит связи между двумя государствами.

Он также отметил, что прибытие Трампа показывает его стремление изменить будущее к лучшему.

"Это выражает его желание работать над лучшим будущим", - подчеркнул Ким Чен Ын.

Лидер Северной Кореи также добавил, что у них с Трампом прекрасные отношения, и он хотел бы встретиться с ним снова.

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