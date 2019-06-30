https://news.day.az/world/1133701.html В США жестоко расстреляли популярного рэпера
В США жестоко расстреляли популярного рэпера
Американский рэпер Slim 400 был доставлен в больницу с множественными огнестрельными ранениями, сообщает портал TMZ со ссылкой на правоохранительные органы, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.
Правоохранители сообщают, что в полицию в пятницу вечером поступил звонок, инцидент произошел в городе Комптон в штате Калифорния.
По информации портала, Slim 400 пока жив, однако его состояние критическое. Личности и мотивы стрелявших пока неизвестны, однако свидетели заметили черный автомобиль, уезжающий с места преступления.
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