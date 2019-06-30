https://news.day.az/world/1133732.html Музей мадам Тюссо убрал восковую Мэй на склад
Музей мадам Тюссо убрал восковую Мэй на склад
В Британском музее восковых фигур мадам Тюссо убрали восковую статую премьер-министра Британии Терезы Мэй. Об этом сообщает The Sunday Times, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
Как отмечается, на этом месте должна стоять фигура действующего хозяина резиденции британского премьер-министра, однако Мэй до этого объявила о своем уходе с поста.
Уточняется, что фигура будет храниться на складе, где содержатся изваяния всех премьеров страны, руководивших Британией с 1855 года.
На настоящий момент на пост британского премьера претендуют бывший министр иностранных дел Борис Джонсон, а также действующий - Джереми Хант.
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