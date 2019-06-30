Сборная России обеспечила себе итоговое первое место в медальном зачете проходящих в Минске Европейских игр, передает Day.Az со ссылкой на Интерфакс.

Утром в воскресенье, заключительный соревновательный день Игр, идущая второй в общем зачете Беларусь лишилась шансов догнать россиян по числу золотых медалей.

Сейчас в активе сборной России 39 золотых, 19 серебряных и 35 бронзовых медалей. У Беларуси 22 золотые, 14 серебряных, 25 бронзовых. В тройке сильнейших присутствует также Италия (11, 13, 11).

Россия победила и по общему числу медалей - 93. На втором месте находится Беларусь (61), на третьем - Украина (37).

Европейские игры проходят с 21 по 30 июня, в соревнованиях принимают участие спортсмены из 50 стран.

Церемония закрытия Европейских игр пройдет в воскресенье, на ней будет присутствовать президент России Владимир Путин. На открытии Европейских игр Россию представлял премьер-министр Дмитрий Медведев.

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