Винодельческая отрасль Франции понесла серьезные потери из-за аномально высокой температуры этим летом, передает Day.Az со ссылкой на Вести. За неделю жара до 50 градусов уничтожила до половины будущего урожая винограда. Особенно тяжелые условия сложились на юго-востоке Франции, пишет ТАСС.

"Я был виноделом в течение 30 лет, но такого не видел", - заявил президент Сельскохозяйственной палаты департамента Эро Жером Деспей.

Виноградная лоза, отметил Деспей, хорошо переносит жару, но нынешние температуры превысили ее возможности к адаптации.

На встрече с виноделами 1 июля власти расскажут о возможной поддержке государства в трудный для бизнеса период. С этой же целью в регион приедет министр сельского хозяйства Дидье Гийом.

Виноделие обеспечивает работой не менее 500 тысяч французов и является важной частью экономики.