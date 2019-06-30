Производство новейших систем ПВО-ПРО С-500 "Прометей" началось в России, заявил в воскресенье гендиректор "Ростеха" Сергей Чемезов, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

"У нас уже сегодня начинает изготавливаться С-500. Это более современный комплекс (чем С-400 - ред), я бы не хотел рассказывать о нем", - сказал он в эфире программы "Действующие лица" на канале "Россия 1".

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