https://news.day.az/world/1133786.html В Тбилиси продолжаются протесты: студенты объявили голодовку
В Тбилиси продолжаются протесты: студенты объявили голодовку
Проходящая перед зданием парламента Грузии в Тбилиси акция продлится до 23:30. Как заявили организаторы акции, сегодняшняя акция будет сравнительно спокойной, передает Day.Az со ссылкой на Грузия Online.
Что касается голодающих, по информации организаторов, к этому времени голодовку продолжают пять студентов, состояние здоровья которых стабильное.
Акция перед зданием парламента Грузии, участники которой требуют отставки главы МВД Грузии Георгия Гахария, вновь возобновится 1 июля в 19:00.
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