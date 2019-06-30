Ливийская национальная армия (ЛНА) фельдмаршала Халифы Хафтара задержала шестерых граждан Турции. Об этом говорится в распространенном в воскресенье заявлении министерства иностранных дел Турции, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Ливийская армия обвинила Турцию во вторжении и пригрозила атаками на своей территории

"Шесть наших граждан удерживаются незаконными формированиями Хафтара. Эти действия расцениваются как акт бандитизма и пиратства. Турция рассчитывает на скорейшее освобождение своих граждан, иначе силы Хафтара станут законной целью [для нанесения удара]", - отмечается в коммюнике.

В турецком внешнеполитическом ведомстве не уточнили, являются ли задержанные в Ливии военными или гражданскими. На данный момент также неизвестно, где произошел этот инцидент.

Накануне ЛНА обвинила Турцию в прямом вмешательстве с целью поддержки ополченцев в Триполи и пригрозила ей атаками на своей территории. Анкара в свою очередь заявила о готовности дать отпор в случае нападения со стороны формирований ЛНА.

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