https://news.day.az/world/1133796.html В Индии автобус упал в ущелье, погибли более 20 человек
В Индии автобус упал в ущелье, погибли более 20 человек
Не менее 24 человек погибли в понедельник утром в северном индийском штате Джамму и Кашмир, когда пассажирский автобус упал в ущелье, сорвавшись с горной дороги, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.
Как сообщает телеканал NDTV, инцидент произошел в округе Киштвар.
В настоящее время на месте происшествия работают спасатели. Полиция начала расследование причин ДТП.
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