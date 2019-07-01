Не менее 24 человек погибли в понедельник утром в северном индийском штате Джамму и Кашмир, когда пассажирский автобус упал в ущелье, сорвавшись с горной дороги, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Как сообщает телеканал NDTV, инцидент произошел в округе Киштвар.

В настоящее время на месте происшествия работают спасатели. Полиция начала расследование причин ДТП.

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