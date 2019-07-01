Сильный взрыв произошел в Кабуле этим утром, несколько человек пострадали. Как передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает местный телеканал TOLO News в Twitter.

Отмечается также со ссылкой на официальных лиц Футбольной федерации Афганистана, что в ходе инцидента пострадали некоторые члены организации и игроки.

Источники сообщили телеканалу, что взрыв произошел в полицейском округе №16. Очевидцы говорят, что на месте взрыва также был слышен выстрел.

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