https://news.day.az/world/1133884.html Эрдоган назвал сроки поставок С-400 в Турцию
Эрдоган назвал сроки поставок С-400 в Турцию
Поставки российских зенитных ракетных систем С-400 в Турцию начнутся в течение десяти дней. Об этом президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил на полях саммита G20 в Японии, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.
Эрдоган также выразил уверенность, что Анкаре удастся урегулировать разногласия с Вашингтоном, который считает невозможными одновременные поставки С-400 из России и истребителей F-35 из Соединенных Штатов.
"Пока мы ничего не слышали о санкциях. Эта тема не всплывала ни на наших переговорах здесь, ни во время телефонных переговоров с Трампом", - приводит телеканал NTV слова турецкого президента.
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