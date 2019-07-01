Уборщица зоопарка отбилась от белого медведя веником и совком. Судя по появившемуся в Сети видео с камеры наблюдения, инцидент произошёл утром 28 июня, передает Day.Az со ссылкой на Лайф.

На кадрах видно, как сотрудницы зоопарка проводили уборку вольера. Когда одна из них скрылась из объектива камеры, к другой внезапно подбежал белый медведь. Женщина не растерялась: выставила перед собой веник и совок, не давая животному приблизиться вплотную.

В результате ей удалось подойти к двери, у которой её ждала коллега, и покинуть вольер.

Предположительно, инцидент произошёл в Московском зоопарке, однако там информацию никак не комментируют.

https://life.ru/t/%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8/1226114/uborshchitsa_zooparka_otbilas_ot_bielogho_miedviedia_vienikom_--_vidieo

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