В последний день июня в американском штате Миннесота состоялся ивент UFC on ESPN 3, по итогам которого с большой долей вероятности следующим претендентом на титул чемпиона организации в тяжёлом весе станет Франсис Нганну, сумевший записать на свой счёт очередную скоротечную победу.

Как передает Day.Az со ссылкой на Лайф, в соперники французу с камерунскими корнями в этот вечер был определён экс-чемпион UFC Джуниор Дус Сантос. Бразильский боец, имеющий негласный статус лучшего боксёра "восьмиугольника", в преддверии поединка отметил, что не страшится ударной мощи Нганну. От Цыгана действительно ждали большего, как минимум осторожности и хитрого геймплана, но Сантос фактически подарил победу Франсису...

По словам Джуниора, его планом на поединок должны были стать быстрые передвижения по клетке и прямые удары, но реализовать его бразильцу не удалось.

- Сложно его сравнивать с другими. У него огромная мощь. Он попал, и всё кончилось. Ещё одна его жертва, - с досадой после боя признал Дус Сантос. - Я допустил ту же ошибку, что и в прошлом бою. Я выбросил оверхенд правой в бою с Дерриком Льюисом, и он попал в ответ. Я не попал, а он попал. И здесь также. Я увидел возможность, выбросил руку, но в итоге оказался спиной к нему, тогда он по мне и попал. А когда он попадает, бой заканчивается. Я не следовал своему плану. Я должен был двигаться. Я должен был больше использовать прямые удары, чтобы сохранять дистанцию, особенно в начале боя. Если бы я был внимательным, то был бы в порядке. Я чувствовал, что попадаю и руками, и ногами. Ошибка была в выборе оверхенда правой. Не хочу принижать заслуг Нганну, но я фактически подарил ему эту победу. Зачем бить оверхендом? Зачем сближаться с ним и давать шанс?

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Нганну действительно довольно быстро и уверенно воспользовался своим шансом, "прикончив" "провалившегося" спортсмена серией ударов кулаками на исходе первой минуты стартового раунда. Хищник вновь шокировал мир своей страшной силой и фактически со стопроцентной уверенностью стал претендентом на пояс чемпиона. "Я поговорил с Даной Уайтом, сказал, что мне нужен титульный бой. Он ответил, что поговорим об этом. Полагаю, что этот ответ означает согласие", - рассказал Нганну. Французский нокаутер с большим интересом будет ждать 17 августа - день, когда чемпион организации Дэниел Кормье будет отстаивать свой титул в поединке со Стипе Миочичем. По мнению Франсиса, ему без разницы, с кем из них драться за пояс.

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