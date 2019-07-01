https://news.day.az/world/1133953.html Мониторинговый комитет ОПЕК+ поддержал продление сделки на девять месяцев
Мониторинговый комитет ОПЕК+ поддержал продление сделки на девять месяцев
Страны - участники мониторингового комитета ОПЕК+ на заседании в понедельник высказались за продление договоренностей о сокращении добычи нефти на девять месяцев с июля. Как передает Day.Az, об этом ТАСС сообщили источники в ближневосточных делегациях.
"Все поддержали девять месяцев", - сказал один из собеседников. Другой подтвердил, что хотят рекомендовать продление на этот срок.
В мониторинговый комитет ОПЕК+ входят восемь стран, в том числе Россия, Саудовская Аравия, Кувейт, Венесуэла, Ирак, ОАЭ, Алжир и Казахстан.
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