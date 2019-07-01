Один из самых кровавых промыслов возобновили этим утром в Японии. Впервые за 30 лет в море там вышли китобойные суда.



В Стране восходящего солнца вновь разрешили полномасштабную охоту на китов, хотя их коммерческая добыча запрещена в большинстве стран мира. И произошло это сразу же после окончания саммита "Большой двадцатки" в Осаке, на котором тема экологии стала одной из ключевых. Совпадение или, как уже утверждают некоторые зоозащитники, лицемерие? О причинах возврата к жестокому истреблению морских млекопитающих расскажет Day.Az со ссылкой на материал РЕН-ТВ.



Несмотря на международный запрет, местные жители всегда готовы показать, где можно раздобыть китового мяса. Достаточно просто доехать до ближайшего рыбного рынка. Крабы, гребешки, устрицы, кальмары и осьминоги - по этим прилавкам можно океанологию изучать. Но по-настоящему экзотические деликатесы иностранцам не продадут.



Нам отказали трижды. Тема охоты на китов слишком щекотливая - мировое сообщество осуждает японцев, но в Стране восходящего солнца считают китоедение частью национальной культуры. Наконец, после долгих уговоров, один из продавцов сдается.



Он достает из потайного холодильника уже нарезанное мясо. Тысяча йен - и вот шашлык на шпажке уже жарится на углях.



По международной конвенции, можно вылавливать и есть только тех китов, которых много. Вокруг Японии очень мало китов, наши рыбаки, чтобы их поймать, уплывают очень далеко.



На самом деле, любой коммерческий промысел китов запрещен с 86-го года, и японцы этот запрет поддержали, в отличие от Норвегии и Исландии.



Да что там рынок, даже в обычном супермаркете продается вот такое китовое сало. Оно произведено в Исландии. На нем написано, что здесь очень много коллагена и гиалуроновой кислоты. Полезно для здоровья.



Такие гастрономические привычки грозят полным уничтожением некоторым видам китов. Немногочисленные зоозащитники, конечно, устраивают акции протеста, но к ним никто не прислушивается.



Коммерсанты давно придумали, как обойти международный запрет: охота ведется якобы исключительно в научных целях. Но, если верить такой логике, получается, что вот это - научная лаборатория. Правда, находится она на одной из ресторанных улиц Осаки.



Здесь не скрывают: мясо везут из провинции Хоккайдо, там работает целая индустрия по отлову и переработке китов, со своими рыбаками и флотилией кораблей.



С сегодняшнего дня лицемерие заканчивается. Япония выходит из соглашения о недопустимости промыслового лова китообразных и начинает полномасштабную охоту. До конца года планируется убить больше двухсот китов. Первые суда уже отправились в море.

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