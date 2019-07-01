Глава Евросовета Дональд Туск приостановил в понедельник экстренный саммит ЕС по определению ключевых постов сообщества и перенес его на вторник.

Об этом сообщил журналистам представитель Туска по итогам почти 20-часовых переговоров, которые закончились безрезультатно, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Туск приостанавливает встречу и созывает саммит завтра в 11:00", - сказал он.

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