https://news.day.az/world/1133959.html Дональд Туск перенес саммит ЕС
Дональд Туск перенес саммит ЕС
Глава Евросовета Дональд Туск приостановил в понедельник экстренный саммит ЕС по определению ключевых постов сообщества и перенес его на вторник.
Об этом сообщил журналистам представитель Туска по итогам почти 20-часовых переговоров, которые закончились безрезультатно, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.
"Туск приостанавливает встречу и созывает саммит завтра в 11:00", - сказал он.
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