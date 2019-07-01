Вертолет потерпел крушение в понедельник в немецкой федеральной земле Нижняя Саксония, по меньшей мере один человек погиб. Как передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщил таблоид Bild.

Крушение произошло в коммуне Эрцен в районе Хамельн-Пирмонт. Других подробностей не сообщается.

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