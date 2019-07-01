https://news.day.az/world/1134024.html В Германии потерпел крушение вертолет
В Германии потерпел крушение вертолет
Вертолет потерпел крушение в понедельник в немецкой федеральной земле Нижняя Саксония, по меньшей мере один человек погиб. Как передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщил таблоид Bild.
Крушение произошло в коммуне Эрцен в районе Хамельн-Пирмонт. Других подробностей не сообщается.
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