https://news.day.az/world/1134035.html Экстремалы на параплане "упали" на иномарку на аэродроме в России
Экстремалы на параплане "упали" на иномарку на аэродроме в России
На аэродроме в городе Кунгур в Пермском крае молодые люди на параплане врезались в автомобиль во время приземления.
Как передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ, момент "падения" экстремалов запечатлели гости фестиваля. По предварительным данным, один из парней сломал ногу об "Лексус".
Однако владельцу машины, вероятно, придется раскошелиться на ремонт.
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