На аэродроме в городе Кунгур в Пермском крае молодые люди на параплане врезались в автомобиль во время приземления.

Как передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ, момент "падения" экстремалов запечатлели гости фестиваля. По предварительным данным, один из парней сломал ногу об "Лексус".

Однако владельцу машины, вероятно, придется раскошелиться на ремонт.

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