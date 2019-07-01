Более сотни машин скорой помощи стянуты в главный аэропорт Израиля Бен-Гурион в ожидании посадки пассажирского самолета с неисправностью, сообщает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

По данным местных СМИ, речь идет об авиалайнере болгарской компании Electra Airways, летящем из немецкого города Кельна с полутора сотнями пассажиров на борту.

"Мы отправили для медицинского обеспечения посадки более ста машин и мотоциклов скорой помощи, реанимационных автомобилей с экипажами из сотен медиков", - сказано в сообщении службы.

По данным СМИ, у самолета могут быть неполадки в системе шасси.

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