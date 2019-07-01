Казахстанские военные в понедельник приступили к утилизации фрагментов боеприпасов, оставшихся после пожара и взрывов на военных складах, расположенных вблизи города. Как передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщила пресс-служба министерства обороны страны.

Ранее пресс-служба минобороны Казахстана сообщила, что на арсенале рядом с населенным пунктом Арысь, где проживают 44,3 тысячи человек, утром 24 июня произошло возгорание, повлекшее разрывы части боеприпасов. Три человека, среди которых два военнослужащих, погибли. Жителей города эвакуировали и разрешили вернуться в город в субботу, 29 июня, после завершения очистки города от боеприпасов и их фрагментов.

"Министерство обороны сообщает, что в городе Арысь Туркестанской области сегодня начаты работы по уничтожению фрагментов невзрывоопасных боеприпасов. Работы будут проводиться в будние дни с 9 утра до 18 вечера", - говорится в сообщении оборонного ведомства.

Утилизацией фрагментов будут заниматься подразделения инженерных войск вооруженных сил.

"Фрагменты боеприпасов, не подлежащие транспортировке, будут уничтожены на территории арсенала, остальные фрагменты будут вывезены за 60 километров севернее города Арысь и уничтожены в установленном порядке на специально оборудованном полигоне "КазАрсенала", который занимается утилизацией боеприпасов на основании лицензии", - сообщается в пресс-релизе.

Обращаясь к горожанам, министерство обороны предупреждает, что им будут слышны "хлопки, которые не представляют опасности для местного населения".

"Оборонное ведомство просит не поддаваться панике, приняты все необходимые меры безопасности при проведении этапов утилизации", - подчеркивается в сообщении.

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