Судьба восьми тысяч учеников остается неясной, в связи с закрытием в столице Ирана Тегеране 11 школ, имущественные права на которые принадлежат юридическим лицам.

Об этом заявил советник генерального директора Управления образования и обучения Тегерана Масуд Сегафи, передает в понедельник Day.Az со ссылкой на Trend.

По его словам, решение о закрытии приняло одно из юридических лиц-совладельцев недвижимости.

"В результате повышения цен на аренду недвижимости, растет давление на управление образования и обучения со стороны некоторых физических и юридических лиц", - сказал Сегафи.

Советник заявил, что если давление будет расти, им в данной ситуации не останется ничего другого, кроме закрытия школ.

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