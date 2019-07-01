В Великобритании женщина получила от мужа почку в подарок
Житель английской деревни Стони Стантон (графство Лестершир) стал донором почки для своей жены. Об этом сообщает издание Leicestershire Live, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.
46-летняя Лиза Ли (Lisa Lee) призналась, что чувствует себя гораздо лучше после операции по пересадке органа.
Лиза с детства испытывала сложности из-за прогрессирующей болезни почек. Она откладывала операцию до последней стадии почечной недостаточности. Одышка женщины была настолько сильной, что ей было сложно подниматься по лестнице, а после имплантации она почувствовала себя "совершенно новым человеком".
Операция прошла в больнице Лестера. Докторам пришлось провести несколько проверок, чтобы убедиться, что ее 51-летний муж Мартин сможет стать донором. Он должен был быть достаточно здоров, а также физически и морально подготовлен, чтобы пожертвовать собственным органом.
Лиза сказала, что Мартин мужественно ожидал операцию, в то время как она испытывала некоторое напряжение. Женщина назвала его героем, который спас ее жизнь, а также поблагодарила за поддержку семью, друзей, коллег, клиентов и соседей.
После операции она подарила ему открытку с надписью: "Он украл мое сердце, я украла его почку".
Имплантация ослабила иммунитет Лизы, поэтому ей придется избегать контакта с другими людьми на протяжении нескольких месяцев.
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